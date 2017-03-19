戶外活動 打草驚蛇才正確
每年驚蟄（國曆3月5日）過後蛇類開始活動，醫師從臨床收治案例發現3月到10月是蛇毒咬傷旺季，為預防民眾戶外活動遭毒蛇攻擊，呼籲民眾清明掃墓，或是野外露營，一定記得先打草驚蛇，可減少蛇傷發生。
台中榮總蛇傷團隊從臨床問診，整理出病患最常被蛇咬的原因，也整理出簡單易記、防蛇咬的幾大原則：
一、在毒蛇易出沒地點工作，宜穿戴防護具如手套或膠鞋，避免肢體外露。
二、穿越草叢或樹叢時，避免光腳或打赤膊。
三、若必須穿過草叢或處理枯枝樹木等，可先以長棍打草驚蛇，驅走毒蛇。
四、避免伸手到看不見內部狀況的枯木或樹枝堆裡或石頭縫隙中，去搬抬或移動它們。
五、住家附近盡量保持乾淨，避免堆放過多物品，讓蛇或鼠有躲藏的空間。
(中時)
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