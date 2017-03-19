謝哲青返鄉座談 在花蓮找到旅行座標
暢銷作家謝哲青為花蓮拍攝一支長約3分鐘的形象短片，今日返鄉舉行「從星．旅行」座談會，透過短片帶領近千名粉絲走遍花蓮七星潭等各大景點，暢談旅行的心得，並分享新書《星空吟遊》的創作花絮，讓不少粉絲直呼想要跟著偶像「旅行去！」
來自花蓮光復鄉，擁有四分之一阿美族血統的謝哲青說，國小時舉家搬遷至高雄求學，年輕時的他曾在城市迷失自己，直到回到故鄉花蓮擔任太魯閣公園巡山員，群山美景不但開啟了他對登山的興趣，也找到了旅行的座標與意義。
畢業於英國倫敦大學亞非學院考古學和藝術史雙碩士，謝哲清向讀者介紹花蓮的大山大海，吸引近千名粉絲爭睹，他還分享花蓮合歡山的銀河星空美景，表示在海外看著星空，會發覺自己離家太遠，但不管在哪裡，星星不曾改變，變的是成長的我們。
踏遍五大洲、103個國家的謝哲青認為，要勇於放棄過去與當下，夢想才能繼續前進，而旅行的本質，不僅在於啟蒙，也在於傳承，透過發現、蒐集動人的故事，藉由述說傳達屬於這個世界獨特的美麗；因此不管走到哪裡，來自百萬年外的星光，永遠陪伴著大家。
謝哲青與花蓮縣府合作，與導演、攝影團隊進駐花蓮多日，拍攝一支行銷短片，介紹花蓮七星潭、太魯閣、鯉魚潭及東大門夜市等知名景點，除一解鄉愁，也盼透過影片分享，讓全世界的民眾都能看到最美麗的花蓮。
(中時)
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