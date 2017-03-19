花蓮里漏部落舊聚會所啟用 巫師除穢祈福

阿美族巫師祭告祖靈，舉行除穢祈福儀式。（許家寧攝）

吉安里漏部落舊聚會所，周末正式啟用。（許家寧攝）

花蓮阿美族里漏部落巫師祭儀，去年被縣府登錄為無形文化資產，吉安鄉東昌村舊聚落會所周末正式啟用，鄉公所邀請當地巫師，以檳榔、米酒、麻糬及豬腿等祭品，進行除穢祈福儀式，祭拜祖靈祈求場域清淨，也原汁原味傳承部落文化祭儀。

南勢阿美族傳統信仰中認為場所均有神靈駐守，吉安鄉公所沿襲舊有傳統，舉行除穢祭典儀式（Miasik），邀請6名阿美族祭師手持薑葉招喚祖靈，部落壯年男子也在一旁手握生薑及米酒為祭師們開道，引領祖靈前來，祈求里漏部落舊聚會所能夠順利啟用。

鄉長黃馨表示，阿美族是一個尊重祖靈的民族，同時相信沒有進行除穢儀式的場域，會有惡靈、怨靈的存在，因此經由祭師通靈召喚，並獻上祭品讓靈享用，祭儀之後參與的族人一同共享饗宴，喜悅的祖靈將會祝福新的場域以及保佑族人順利。

黃馨強調，啟動里漏部落舊聚會所後，讓部落擁有一座提供族人休憩、祭儀與文化傳承交流中心，提供更加舒適的環境給族人研習使用，未來也將利用現有空間，打造產業、工藝等展示區，提升部落生活環境機能與品質，讓吉安鄉成為一個無牆的部落大學城。

(中時)