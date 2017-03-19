「薪」二哥林益全月薪75萬 盼替富邦拚首冠

富邦悍將林益全。（葉姵妤攝）

富邦悍將今天公佈全隊薪資，陣中主力戰將「神全」林益全獲得2年複數年約，月薪達75萬，是聯盟第2高薪的球員，林益全感謝公司給予的肯定，也希望能替富邦拚出隊史首冠來回報。

經過老婆、經紀公司和球團的不斷溝通，球季開打前一周，林益全總算與富邦談定新合約，簽下2年複數年約，今年月薪75萬，若能達成激勵條件，明年月薪將再調升。

對於這份新約，林益全說：「很感謝球團的肯定，自己會盡最大的努力，表現給富邦看，希望帶給他們更好的印象。」他也提到，去年首度嚐到總冠軍的滋味，「希望今年能在富邦隊史第1年再拿一座、完成2連霸。」

(中時電子報)