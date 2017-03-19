赴非塗鴉變畫家 金曲歌手嚴詠能開畫展

金曲獎最佳台語專輯獎歌手嚴詠能12年前到非洲肯亞旅遊，跟著當地小朋友捉泥巴在牆上塗鴉，玩出畫趣，從此一手寫歌、一手畫將首場畫展獻給高雄，讓鄉親看見他另一面的才華。

嚴詠能首場畫展「幸福台灣、說唱繪」昨天在高雄市三餘書店登場，展至4月2日，他今天及25日並在三餘書店舉辦演唱會，邊唱邊介紹畫作，分享每張作品是怎麼開始塗鴉的，然後想透過塗鴉與大家分享哪些遇見。

嚴詠能說，2005年他去非洲肯亞旅行訪友，當地連電力都沒有，黑人小朋友的重要娛樂就是捉泥巴在牆上塗鴉，他也跟著玩，玩出畫趣，回到台灣他就開始隨身攜帶素描簿塗鴉，最常畫非洲長頸鹿，從此他在旅行中，都一定會用圖畫記錄心情。

他又說，後來他要出書，編輯卻臨時有事，他只好自己接手設計編輯，不懂就問朋友，硬是把書編出來，從此開始自己設計表演T恤、海報、唱片包裝與表演舞台空間，就連這次畫展布展也是一手包辦，不假他人，拿以前印T恤的絹印網版當畫框，備展期間剛好有非洲小朋友來訪，還幫忙一起裱框。

嚴詠能說，他不是美術、設計科班出身，小時候爸爸教他畫過豬公，前幾年上過高雄社區大學張金玉老師的「創作藝術創作與自在表達」課程，2003年在屏東墾丁半島藝術季當駐村藝術家歌手，見識多位畫家、雕塑家，無形中都成為他創作的養分，畫畫就是將心中感受、親眼見證的美好感覺記錄下來而已。

嚴詠能的人物畫中，主角五官常被分離重組，有畢卡索的立體派畫風，已有人想要收藏，但他不知自己畫風如何形成，只是認為鼻子、耳朵、頭髮都有自己個性，不只是人的器官配件之一而已，所以就將它們突出表現，結果會變得有點像外國人，但圖中又有很多台灣意象。

他說，他的畫風還在不斷變化，最近自己覺得作品有點少女風，「每天心情不一樣嘛！反正他的創作只在記錄心情，而不是滿足藝術交易市場」。

嚴詠能的畫作也有故事，作品「有些事不要說比較美」講的是他在美國巡演時，有熱情同鄉贊助經費說「這是朋友交代我拿來，他不想讓人知道」後來他輾轉得知，其實這名友人本人贊助的。嘉義縣也有朋友私下拜託機關邀他去演出，確定後卻跟嚴詠能說「他們好欣賞你的表演，要邀請你去」，事後他才知真相，但也都不說出來，就在心裡感恩。

嚴詠能說，這種不說出來的事，就用畫畫表現，真的比較美。

嚴詠能喜歡在生活中隨意塗鴉，常常會應太太要求，為家裡的角落畫一些有趣功能性卡片，家裡面就像一個隱藏版的插畫展，每張小卡片，都是嚴詠能和太太間的小故事，他們還挑1張最有趣的插畫，作成隱藏版的明信片送給來參加說唱繪的朋友。1060319

(中央社)