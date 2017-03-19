飛彈快艇與漁船擦碰 船長控海軍失職

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「光華六號」飛彈快艇昨天晚間與娛樂漁船「北洋號」在鼻頭角外海發生碰撞，「北」船船長林重君今天說，海軍沒從船尾閃過，卻從船首通過，有點離譜、失職。

林重君表示，昨天晚間約7時30分，正載釣客返回基隆，當時船上有包含4名船員和16名釣客在內共20人，行經鼻頭角外海時，一艘船隻突然從左前方而來，兩船發生擦撞，他當場跌落駕駛座，起身後趕緊察看漁船受損情形和人員安危，有釣客遭劇烈撞擊從床上跌落，幸無大礙。

他說，確認船隻和人員安全無虞後，立即加速追上肇事船隻，這才確認原來是「光華六號」飛彈快艇。海軍指出，發生碰撞當下「光華六號」立即停?，但在高速行駛中仍有約3節餘速，並非肇事逃逸，光華六號隨後也折返與北洋號併航。

「他們可能沒注意到，沒從船尾閃過，卻從船頭通過，有點離譜、失職」，林重君說，左舷燈最大，對方應該要從船尾閃避，海軍沒提早做出閃避動作，才會發生碰撞。

林重君說，當時他有開雷達，可能因為天候不佳或是光華六號裝備精良沒有掃到，既然事情發生了，希望海軍能妥善處理，不要讓他一直煩惱。

至於受損部分，林重君表示，船頭左舷外部幾乎全毀，欄杆也全掉下來，結構纖維也因受到撞擊隆起，目前不知結構是否受損，估計維修需要超過1個月，費用一定超過數十萬元，再加上營業損失，目前還無法估算。1060319

(中央社)