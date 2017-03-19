新台灣和平基金會 補助歷史小說創作
新台灣和平基金會今天頒發第二屆台灣歷史小說獎，並宣布推出「台灣歷史小說創作補助計畫」，鼓勵優秀的作者全心投入台灣歷史小說的創作。
新台灣和平基金會為培養書寫台灣歷史小說的創作人才，激發台灣人的歷史情感與想像，開辦「台灣歷史小說獎」，今天頒發第二屆台灣歷史小說獎，佳作3名分別為「叛之三部曲首部曲：忤」（林素珍）、「獅子花1875」（陳耀昌）、「盡日」（黃汶瑄），獎金各得新台幣20萬元，首獎從缺。
出席頒獎典禮的前行政院長游錫(方方土)分享自身政治經歷，表達文化與國民意識的重要，不僅要以文化鞏固台灣認同，還要強化國家意志。
文化部長鄭麗君因重感冒，聲音沙啞無法按照原定計畫致詞，改以簡單起身鞠躬致意。
詩人李敏勇代表評審團致詞指出，歷史小說就是以大眾小說的形式去和國民對話，以台灣特殊的歷史構造跟記憶，是可以值得思考如何寫作台灣歷史小說。
評審團成員之一、導演吳念真致詞指出，歷史小說最重要的是當代的人對當代的反應所凝聚出的如文字、言論、電視節目等，再透過故事呈現出來。他們就像是種花人，他向這群開始種花的創作者致敬。
另外，新台灣和平基金會今天也宣布，從今年開始首次推出「台灣歷史小說創作補助計畫」，鼓勵優秀的作者全心投入台灣歷史小說的創作，補助金額每屆每名新台幣50萬元，補助名額每年至多4名，補助年限每屆每名為期2年，今年的申請日期從4月1日起至5月31日止。1060319
(中央社)
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