郭台銘：大陸大學生動手能力不強
鴻海集團總裁郭台銘今天說，大陸大學生動手做的能力普遍不強。對此，中國大陸工信部長苗圩表示，必須要加強職業教育的培養力度，現在很多學校沒有工廠實習，都是在紙上談兵。
中國發展高層論壇18至20日在北京舉行，是大陸全國兩會（全國人大、全國政協）後第一個大陸國家級大型國際論壇，主題為「中國與世界：經濟轉型和結構改革」。鳳凰財經報導，郭台銘出席會議並作上述表示。
報導指出，郭台銘在「中國製造2025與推進結構性改革」的提問上，向中國大陸工業和信息化部部長苗圩抱怨，大學教育與工廠的實踐有很大差距，中國大陸大學生動手能力普遍不強。
苗圩表示，大陸的教育體制確實需要改革。中國大陸每年都要為近800萬名大學畢業生的就業想辦法，但具有動手能力、操作能力的高級技術工人卻極缺。
他說，過去在學校學習前還要到工廠實習，親自動手操作，現在很多學校已經沒有這個安排了，「都是在紙上談兵」。
苗圩指出，必須要加強職業教育的培養力度，「中國不需要800萬大學畢業生都去做工程師、科學家，更大多數的畢業生是要從事生產工作的」。如果沒有一批掌握高技術的工人，中國要成為製造強國，也只是一句空話。
苗圩表示，大陸「中國製造2025」有11個配套文件，其中有一個文件就是製造業人才發展指南。1060319
(中央社)
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