長者玩遊戲防痴呆 彰化辦遊戲嘉年華

老人家玩遊戲防痴呆，彰化縣政府舉辦復古嘉年華活動，在彰化縣8個地區先後登場，安排長者們玩四色牌等遊戲防老化。

彰化縣政府委託弘道老人福利基金會，在彰化縣8個地區舉辦復古桌遊嘉年華活動，第一場活動今天在福興鄉老人文康中心揭開序幕，出席的貴賓則有彰化縣長魏明谷、國民黨籍立委王惠美以及縣府社會處處長黃淑娟等人。

魏明谷致詞時說，人在老年的時候要多跟其他人互動，活動安排很多遊戲像是四色牌等讓長輩動動腦筋，刺激大腦，延緩老化以及預防失智症，而活動也用獎品代替獎金，避免變成賭博。

承辦活動的弘道老人基金會彰化服務處主任林博樺指出，關懷老人的關懷據點服務項目裡，社區大多會辦比較動態的活動，像是健康操或土風舞等，現在帶入復古桌遊活動後，長輩的活動類型變得更加多元。

而第一場的復古桌遊嘉年華活動選在福興鄉老人文康中心登場，參加的對象為鹿港鎮、福興鄉等鄉鎮的長輩，長輩們可以自由選擇喜歡的桌遊關卡，集到80點就可以兌換羊毛被等獎品。1060319

(中央社)