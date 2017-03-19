澎湖長青學苑開班 符合老人研習

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澎湖老人終身學習園地「長青學苑」，20起至4月14日止在長青活動中心及各鄉市居家服務心受理報名，今年共開設有電腦等21個班次。

澎湖照顧服務協會表示，「長青學苑」是專為縣內55歲以上長者量身打造的研習課程，歡迎「老朋友」們一同加入活到老，學到老的行列。

澎湖縣政府社會處表示，今年「長青學苑」有電腦班、經絡氣功按摩、舞蹈、書法、素描、日文、土風舞、太極拳、國畫、養生氣功班、休閒繪畫班、拼貼藝品與創意飾品DIY班、浮球藝品與環保藝品創作班、在地特色美食班、記憶傳承波浪鼓班等21個研習班，內容豐富多元，長青者可依自己興趣報名參加。1060319

(中央社)