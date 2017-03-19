大溪豆干節 108 公斤重豆腐大蛋糕可千人享用
桃園市2017大溪豆干節18日在中正公園開跑，19日帶來「豆腐大蛋糕」，運用富含豐富蛋白質與膳食纖維的豆渣，製作香甜美味的蛋糕甜點，重新賦予豆渣新生命。
桃園市觀光旅遊局表示，19日活動邀請人氣女團伊梓帆參與，現場人潮滿滿，搶先品嘗台灣首創的豆渣大蛋糕。觀旅局長楊勝評表示，大蛋糕有150平方公分，重達180台斤，現場提供超過千人享用。他也歡迎所有民眾來到大溪觀光，可多多利用大溪透明景觀電梯、710永寧到大溪快捷公車等新建設。此外下周末3月25日、26日還有千人大豆花、百人大廚神亮點活動即將登場，歡迎大家一起來參與。
(中時)
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