開「嚕」了！　辦公椅競速大賽笑果百分百

「辦公椅競速大賽」，今天在九如鄉蘭花蕨鐵馬道起點封道開賽。(謝佳潾攝)

「辦公椅競速大賽」，今天在九如鄉蘭花蕨鐵馬道起點封道開賽。(謝佳潾攝)

開「嚕」了！自日本延燒來台的「辦公椅競速大賽」，今天在九如鄉蘭花蕨鐵馬道起點封道開賽，60支隊伍、180人競爭相當激烈，有的滑到跌倒、有的則是椅子滑到壞掉，但完全不影響氣氛，活動創辦人田原剛也親臨現場，給大家加油打氣。

屏東辦公椅競賽繼去年在台南舉行之後，第2次的日本海外賽，由九如鄉昌榮、後庄、新庄及里港鄉塔樓四社區聯合舉辦。今天下午180人聚集蘭花蕨鐵馬道，每隊3人輪流滑1圈，2小時滑最多圈者獲勝，主辦單位不僅準備上百張辦公椅待命，還有參賽者粉墨登場，為賽事增添不少笑果。

田原剛先生說，看見這麼多組團隊參賽感到很開心，沒想到活動不但蔓延全日本更在台灣引發熱烈迴響，希望賽事能在台灣其他各個地方每年持續舉辦。

九如鄉民代表藍聰信指出，去年昌榮社區特地組隊到台南參賽，除了體驗觀摩並與活動承辦單位討論如何將比賽移師屏東，歷經一年多的籌辦很高興看見努力的成功。

(中時)