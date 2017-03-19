巴西驚爆黑心肉醜聞 國內外市場引憂慮

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巴西總統泰梅爾（Michel Temer）要求在19日召開緊急內閣會議，處理逐漸擴大的黑心肉品食安醜聞。巴西是世界主要肉品供應國，在國內外銷售的禽畜肉品安全引發憂慮。

彭博社（Bloomberg）與法新社報導，警方調查2年後在17日揭露這項貪汙案，數十名衛生稽查員遭控收受賄賂，對受污染的黑心食品發出銷售許可證。

巴西銷售禽畜肉類到至少150個國家，因此這起醜聞令當局深感憂心。農業部秘書長諾瓦奇（Eumar Novacki）承認確有此種憂慮，但堅稱目前所發現的不法行為只是「個別現象」以及「少數人的行徑」。

在這起醜聞中遭控涉案的巴西跨國公司今天堅稱，所販售商品都安全無虞，但醜聞已激起大眾憂懼。巴西目前正與其他南方共同市場（Mercosur）成員國致力推進與歐盟的貿易協議，時機敏感。

泰梅爾今天原定與美國總統川普（Donald Trump）通話，但議程未明。美國去年開始開放從巴西進口生牛肉。

巴西農業部表示，當局17日搜查十餘家肉類加工批發商，發出27張逮捕令，並關閉由跨國企業BRF集團營運的1家雞肉加工公司，以及國內廠商貝辛公司（Peccin）經營的2家肉品加工公司。

目前還有21家公司正在接受調查，農業部並解雇33名涉案人員。

當局並未說明是在何處發現受污染的黑心肉品，但在南部城市古里提巴（Curitiba）的記者會上提到，部分案例中使用致癌物質來掩蓋肉類腐敗後散發的臭味。

除了擁有Sadia和Perdigao品牌的肉品業巨擘BRF集團，遭到調查的還有全球肉品業龍頭JBS集團，旗下品牌包括Big Frango、Seara Alimentos和Swift。

JBS和RBF兩大集團都大打廣告，強調所供應的肉品並無衛生問題。（譯者：中央社廖禹揚）1060319

(中央社)