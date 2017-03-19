籌組台灣氫能促進會 高市立委趙天麟推動氫能社會

高雄市立委趙天麟19日召開綠能新經濟推廣大會，當場試騎氫能機車 。（呂素麗攝）

高雄市立委趙天麟19日召開綠能新經濟推廣大會，並與經濟部能源局副局長李君禮及中興電工董事長江義福等人，共同啟動象徵綠能新經濟的「水立方」。（呂素麗攝）

高雄市立委趙天麟19日召開綠能新經濟推廣大會，他表示，日本的氫能源已經發展的相當成熟，台灣只要引進氫能源，就可以創造經濟產值，降低汙染，台日應成立台日氫能共同基金，互利互惠；他籌組「台灣氫能促進會」，希望當政府與業界平台，向日本取經，推動氫能社會。

今天出席的經濟部能源局副局長李君禮及中興電工董事長江義福等人，也與趙天麟共同啟動象徵綠能新經濟的「水立方」。

趙天麟說，台灣能源99%仰賴進口，國際上的風吹草動都會影響我們，必須提高能源自主才能有更好的經濟發展，而氫能所建構的新經濟願景，即兼顧經濟動能與環境保護的新解方。

他表示，蔡英文總統所提出的8年「前瞻基礎建設計畫」，內容包含綠能及數位，總預算規模高達9000億元，高雄一定要積極提案，讓高雄在氫能的製造、儲存、運輸及應用上，成為氫能基地的產業重鎮，站在巨人的肩膀上，與日本成為戰略夥伴。

他提出的氫能發展策略藍圖，內容涵蓋工業、交通及家戶機電目標，3大設施分別為建置氫能示範站、加氫站及緊急備載電力等基礎設施，台灣不能在氫能新經濟列車中缺席。

趙天麟舉日本為例，他說2020年東京奧運，日本將打造奧運選手村成為「氫氣城」，將以氫能源提供所有交通動力、電力與水，並擴大生產6000台氫能交通車，日本要利用這次機會向世界宣示其「氫實力」。

(中時)