籌組台灣氫能促進會 高市立委趙天麟推動氫能社會
高雄市立委趙天麟19日召開綠能新經濟推廣大會，他表示，日本的氫能源已經發展的相當成熟，台灣只要引進氫能源，就可以創造經濟產值，降低汙染，台日應成立台日氫能共同基金，互利互惠；他籌組「台灣氫能促進會」，希望當政府與業界平台，向日本取經，推動氫能社會。
今天出席的經濟部能源局副局長李君禮及中興電工董事長江義福等人，也與趙天麟共同啟動象徵綠能新經濟的「水立方」。
趙天麟說，台灣能源99%仰賴進口，國際上的風吹草動都會影響我們，必須提高能源自主才能有更好的經濟發展，而氫能所建構的新經濟願景，即兼顧經濟動能與環境保護的新解方。
他表示，蔡英文總統所提出的8年「前瞻基礎建設計畫」，內容包含綠能及數位，總預算規模高達9000億元，高雄一定要積極提案，讓高雄在氫能的製造、儲存、運輸及應用上，成為氫能基地的產業重鎮，站在巨人的肩膀上，與日本成為戰略夥伴。
他提出的氫能發展策略藍圖，內容涵蓋工業、交通及家戶機電目標，3大設施分別為建置氫能示範站、加氫站及緊急備載電力等基礎設施，台灣不能在氫能新經濟列車中缺席。
趙天麟舉日本為例，他說2020年東京奧運，日本將打造奧運選手村成為「氫氣城」，將以氫能源提供所有交通動力、電力與水，並擴大生產6000台氫能交通車，日本要利用這次機會向世界宣示其「氫實力」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。