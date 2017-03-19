商務艙軍備競賽 奢華無上限
航班客機的座艙配置，趨向兩極化發展趨勢，經濟艙不斷縮小越來越不舒服，只為塞進更多人。但是高毛利的商務艙卻越來越豪華，甚至有直追頭等艙的趨勢。但是商務艙的座位配置在有限空間下如何最大化，考驗各航空的設計與創意能力。
如何保有隱私又有充分伸展的空間，下列幾種商務艙座位配置的方式便極具巧思。
Priestmangoode公司為美國聯合航空設計的北極星商務艙，對於空間的充分利用極具巧思。北極星商務艙是橫排1-2-1的排列，每個座位交錯排列，可以直接站上走道不會干擾鄰座，中間相鄰的兩個座位且有隔板設計，不會互相干擾。
另一種大量運用在國泰等航空公司的商務艙座位配置，也是橫排1-2-1的形式，猶如倒過來的魚骨，每個位子不再交錯排列，而是每個座位彼此相對角度令乘客頭腳方向保持一致，靠窗座位也因為側邊角度，讓乘客更方便觀看機艙窗萬景色。
另一種商務艙座位排列則結合以上兩種的形式，主要配置在美國航空787-8客機的商務艙，優點是半數座位頭部遠離走道，不會受到干擾，腿部空間也更大。但是半數頭部遠離走道的座位與機頭方向相反，可能有少數乘客感到不習慣。
目前最豪氣的商務艙堪稱卡達航空航空剛推出的Qsuite，座位升級有落地門的套房形式。Qsuite同樣也是橫排1-2-1的形式排列。若是兩人出行，中間兩個相鄰的座位還可將隔板降下，兩個座位拼成完整雙人床，關上門就擁有高度隱私的套房。
(中時電子報)
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