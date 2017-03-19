桃園客家流行音樂節 幼幼親子組萌翻全場

客家流行音樂節19日在客家文化館登場，選手林映臻雖然父親是閩南人，卻比較喜歡講客語，此次比賽也拿出烏克麗麗參賽。(賴佑維攝)

2017客家流行音樂節19日幼幼親子組、萌客組及未來組決賽，在客家文化館登場，挑選出前3名外，3月26日還有狀元及樂齡組的歌唱大賽決賽，4月9日則有合唱大賽決賽，4月30日於平鎮新勢公園舉行草地音樂會暨頒獎典禮，歡迎民眾參加。

桃園市客家事務局表示，幼幼親子組由國小2年級以下的小朋友及家長組隊參加，入選前3名者為「PINKY Do Re Mi」、「哈客隊」和「靓靓客家人」。萌客組則是由國小6年級以下學生參加，林映臻、劉子豪、袁子珺獲得前3名。未來組則是國中至40歲之間，由趙德武、曾怡玲、徐冠宗獲得前3名。客家局補充，名次將等到4月30日頒獎典禮才會公布，順序並非名次。

(中時)