桃園客家流行音樂節 幼幼親子組萌翻全場
2017客家流行音樂節19日幼幼親子組、萌客組及未來組決賽，在客家文化館登場，挑選出前3名外，3月26日還有狀元及樂齡組的歌唱大賽決賽，4月9日則有合唱大賽決賽，4月30日於平鎮新勢公園舉行草地音樂會暨頒獎典禮，歡迎民眾參加。
桃園市客家事務局表示，幼幼親子組由國小2年級以下的小朋友及家長組隊參加，入選前3名者為「PINKY Do Re Mi」、「哈客隊」和「靓靓客家人」。萌客組則是由國小6年級以下學生參加，林映臻、劉子豪、袁子珺獲得前3名。未來組則是國中至40歲之間，由趙德武、曾怡玲、徐冠宗獲得前3名。客家局補充，名次將等到4月30日頒獎典禮才會公布，順序並非名次。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。