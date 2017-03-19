外交部：既有基礎上持續向美說明台重要性
外交部表示，瞭解美國政府高度重視東亞地區的和平與穩定，而維持穩定的台美關係與東亞區域局勢對台美兩國都有益處，政府將在既有良好基礎上，持續向美國說明台灣的重要性。
立法院外交及國防委員會20日將邀請外交部就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行報告。
外交部的書面報告指出，川普上任美國總統後，國際情勢及亞太局勢都有迅速的演變，外交部將秉持「踏實外交」的精神，深化與美國及亞太區域等友好國家的關係。
報告表示，了解美國政府高度重視東亞地區的和平與穩定，而維持穩定的台美關係與東亞區域局勢對台美兩國都有益處，政府將在既有良好基礎上，持續向美國說明台灣的重要性。
報告也表示，多方與美國各界人士溝通，強化台美安全互動，進一步推動台美雙方在經貿、安全、文教及科技等各領域的夥伴關係，以及加強雙方在產業上的交流與合作，共同促進亞太地區的和平、穩定與繁榮。
報告指出，在美「中」關係部分，美國及中國大陸高層互動都可能牽動兩岸關係發展並影響國家利益，外交部向來都密切關注雙方互動發展，並與美方保持順暢溝通，在事前和事後請美方進行簡報。
報告表示，針對川普與中國大陸國家主席習近平即將在4月上旬會晤一事，外交部與駐美國代表處正密切關注，除將持續積極與美行政部門、國會、學界等友人密切聯繫，剴切說明立場，並掌握資訊外，另將發動各界友人以致函、發表聲明、召開研討會及投書等方式執言。1060319
(中央社)
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