女騎士卡公車下 老闆開堆高機相救

我要評比

一輛高雄客運公車今天在高市三民區與機車相撞，機車人車卡在客運車頭下，一家五金行老闆駕駛堆高機相救，撐起車頭，救出腳被夾在車底的婦人，婦人右腳踝受傷送醫無礙。

這起車禍發生在河北路與林森路口，65歲的唐姓婦人騎機車出門掃墓，行經肇事路口時，與一輛高雄客運相撞，機車當場倒地，人車都被卡在客運車底下。

警消獲報趕往現場見狀，一度為如何救出婦人大傷腦筋，一旁路人急中生智，連忙向附近一家五金工程行老闆求援，老闆隨即開來堆高機，把公車頂起，順利協助唐婦脫困。唐婦脫困後頻頻感謝義氣相救的老闆。

湯姓公車司機酒測值是0，他表示，行經河北路口時，沒有看到機車，機車直接衝過來就撞上了。

由於這個路口沒有號誌燈，肇事責任仍待警方釐清。1060319

(中央社)