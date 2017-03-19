陸發改委主任：陸經濟面臨3大結構失衡

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中國大陸國家發展和改革委員會主任何立峰今天表示，當前中國經濟發展面臨三大結構性失衡，分別為實體經濟結構性供需失衡、金融和實體經濟失衡、房地產和實體經濟失衡。

由大陸國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的「中國發展高層論壇2017」18日起一連3日在北京舉行。

何立峰19日在在論壇上直言，中國經濟發展面臨三大結構性的失衡問題。

其中，在實體經濟結構性供需失衡方面，何立峰說，供給體系產能雖然強大，但是大多數還只能滿足中低端、低質量、低價格的需求，難以滿足公眾日益升級的多層次、高品質、多樣化的消費需求。

在金融和實體經濟失衡方面，存在著資金脫實向虛的現象，大量資金在金融體系內自我循環，不僅加大金融體系的風險，還進一步加重實體經濟的融資困難。

在房地產和實體經濟失衡方面，有大量資金湧入房地產市場，一度帶動一線城市和熱點二線城市的房價上漲過快，進一步推高實體經濟發展的成本。

何立峰認為，為了化解上述三大失衡，必須瞄準主要矛盾，向結構優化找出路，在供給側上下功夫。用深化改革的辦法，提高供給側體系、質量、效率，實現供求關係新的動態均衡。1060319

(中央社)