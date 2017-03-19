范瑋琪41歲生日開唱 雙胞兒萌喊慶生
歌手范瑋琪昨天41歲生日，在中國大陸深圳開唱，現場驚喜播放雙胞胎兒子飛飛和翔翔萌喊「祝媽媽生日快樂」影片，全場唱生日快樂歌，讓她直呼「也太感人了吧」。
范瑋琪（范范）「在幸福的路上」巡迴演唱會18日從中國大陸深圳起跑，全場飆唱30首歌，老公「黑人」陳建州和雙胞胎兒子到場力挺，藝人好友小S（徐熙娣）、王力宏和蕭敬騰等人都錄製影片打氣。
巡演取名為「在幸福的路上」，范瑋琪笑說，希望大家每天都在往幸福的路上邁進，她的歌可一直陪伴大家。這場巡演也是她首次操刀，全程參與節目歌單、音樂改編、舞台創意、服裝設計等環節，堪稱自導自演之作。
演出前一晚，范瑋琪為保證完美演出效果，彩排到深夜，黑人表示，「光是看范范彩排就足以震撼人心，幾度都很想掉淚，因為知道她從懷孕生下飛飛、翔翔後，到要重新站上舞台，這一路以來實在太不容易了」。
范瑋琪帶來「黑白配」、「啟程」、「那些花兒」等耳熟能詳歌曲，也特別翻唱她非常喜歡的台灣歌手作品，張雨生「是否真的愛我」、周杰倫「黑色幽默」及趙傳「我終於失去了你」，她說，這3首歌從沒在台上唱過，把首唱獻給深圳。1060319
(中央社)
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