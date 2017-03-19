大陸超模女友曬平肚疑卸貨 陳冠希升格當爸？
港星陳冠希去年因當街熱吻大陸名模秦舒培，戀情才終見光，而熱戀中的兩人還爆出懷孕喜訊，秦舒培被拍到穿著寬鬆現身，小腹凸起疑似有孕，還傳她在洛杉磯待產，而許久沒更新IG的秦舒培，今（19日）終於曬出美照，她打扮寬鬆、肚子平坦，是否已「卸貨」再度引發熱議。
陳冠希去年傳出豪砸8千多萬在洛杉磯買豪宅，同時小倆口也被直擊逛嬰兒用品店，加上原本留長髮的秦舒培，日前突然剪成短髮，更是讓懷孕傳聞更是滿天飛，以往秦舒培勤於更新微博、IG，也減少發文頻率，尤其傳出她肚皮有喜後，秦舒培就鮮少曬全身照，穿著多半是寬鬆舒適風格。
不過秦舒培今難得曬出全身照，她依舊打扮寬鬆，備受矚目的肚子則是相當平坦，讓網友不禁留言問「卸貨了嗎？」、「不是要生了嗎？怎麼肚子這麼小」，但眼尖網友則發現，秦舒培上圍豐滿「罩杯有上漲，目測已卸貨」，不過秦舒培身形與以往差異不大，是否懷孕成為焦點。
(中時電子報)
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