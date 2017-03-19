不滿被檢舉音量大 酒客菜刀劈門害老婦嚇破膽

新竹市黃姓男子上周日與友人到北區某卡拉ok飲酒歡唱，因音量過大遭鄰居報案檢舉，引起酒醉的黃男心生不滿，竟持菜刀到鄰居門口連劈4刀，嚇得樓上老婦人驚心膽跳，一度心臟病發送醫，警方獲報後將黃依毀損、恐嚇危安罪嫌送辦。

警方調查，12日晚間零時許，黃男與友人疑因歌唱聲音太大遭附近鄰居檢舉，市府1999專線獲報後，將報案資訊轉達轄區派出所，員警開著警車到場勘查，小吃店老闆及黃男出面，向警方保證會降低音量，陪著員警上警車目送離去。

不料黃男一見警車遠離，突然火大走回店裡，隨手拿起廚房菜刀，走到鄰居家門前朝大門連劈4刀，再一路歪歪斜斜回到店裡，店家老闆聽到菜刀劈門巨響，也衝出店外查看，安撫黃男回到店裡。

黃男怒氣沖沖將菜刀丟到門口盆栽，原本在樓上被吵得睡不著的老婦人，聽到劈門聲響更是嚇得心驚膽跳，知道是酒客鬧事，一度嚇到心臟病發，家人發現後趕緊將她送醫救治，並報警控訴酒客鬧事。

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(中時)