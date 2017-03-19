路上被查證件 客委會主委李永得：北市成警察國家？

對可疑人車做臨檢，也是警察平時執勤的任務之一。（本報資料照片）

客委會主委李永得在臉書分享親身經歷。（翻攝自李永得臉書）

台北市變成「警察國家」？客委會主委李永得今天下午於臉書發文，表示不敢相信自己的親身經歷。他指出，只不過要去超商買一點東西，路上碰到5、6個警察，竟然叫住他要查證件，直呼「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」

此文也引發網友熱議，不少人紛紛留言回應，有人認為警方「白目」、「有眼不識泰山」，也有人說20多年前的台北就是這樣，文化至今依然存在，更有人批評「柯P更勝蔣氏王朝！」

不過，也有網友直言，此事應有特殊原因，可以當下詢問警察了解，不應先誤會、再誤傳；有人則認為警方也要交代。

(中時)