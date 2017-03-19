「長照徵才」前進那瑪夏 求職說布農語也會通

高市長照人力徵才媒合活動，跨局處合作。（社會局提供）

因應長照2.0即將上路，高雄市政府從上周起，連續舉辦3場長照人力徵才活動，今天在那瑪夏大光教會，舉辦最後1場；社會局表示，3場徵才活動共有73家業者釋出523職缺，共媒合109人，成果豐碩。

由於那瑪夏當地布農族人最多、卡那卡那富族人次之，今天的徵才活動，主辦單位特地安排會說布農族語的那瑪夏區公所民政課長高雅文擔任主持人，她是布農族人，全程以布農族語及國語穿插主持，相當活潑。

而長照2.0宣導則由那瑪夏區衛生所長李秀花擔任，她是卡那卡那富族人，通卡那卡那富族語、布農族語及國語，她更以3種語言來說明長照服務及各項職缺、證照受訓等資訊，讓參加徵才的朋友清楚了解長照及徵才訊息；徵才廠商也安排會說族語的面試人員，相當貼心。

政院原住民族委員會卡那卡那富族族群委員江梅惠、原民議員柯路加及那瑪夏區區長林民傑皆前來共襄盛舉。

社會局長姚雨靜表示，社會局盤點高雄原住民區長照的需求及現況發現，高市山地原住民55歲以上老人有2899人，預估失能人口約400多人。

她說，現今原鄉有關懷據點、日托各5處及居家服務，並配合中央擇定茂林區推動社區整體照顧模式試辦計畫，隨著人口老化加速的趨勢，未來需求勢必增加。

原住民族委員會主委谷縱.喀勒芳安表示，市府將求職博覽會的活動拉到原鄉舉辦，是十分難得的機會，希望失業人口可以在現場直接求職，沒有接受過長照服務訓練的族人也可以諮詢，很方便。

高美醫專長青事業服務科主任劉文端也率領教職員及學生，到徵才現場宣導長照課程及服務，他表示，該校設有長青事業服務科、護理科、餐飲管理科等，與長照2.0相關科系，現今有3分之1學生來自原鄉，希望藉由這次宣導讓參與民眾更加了解長照及其進修課程，進而輔導取得長照相關證照。

對長照服務、社會福利服務有興趣的民眾，可洽詢高雄市社會局官網，或電洽社會局老人福利科:07-3344885-3。

(中時)