掃墓公車起跑 首個假日運量增加8％
因應清明節掃墓，今年的台北市清明掃墓公車，從昨日起開始起跑。這周末天氣轉晴，逐漸放晴，掃墓人潮也慢慢湧現，客運業者表示，第一個周休假日掃墓人次較去年略增，不過公車有加密班次，整體疏運狀況良好。
今年掃墓公車由首都客運、台北客運、大都會客運負責行駛，共有5條路線。客運業者表示，今天共派出85輛車服務，五條路線總共載運73045人次。掃墓公車起跑第一個周休假日（3月18日及19日），總計開出3348班次，載運143468人次，較去年增加約8％。
客運業者表示，根據過去運量資料，預估還有70餘萬人次將會集中在六個假日出門掃墓。為了避免墓區人潮擁擠，建請市民朋友多利用3月25日、26日的掃墓公車，提早在清明節連續假期前上山掃墓。
客運業者呼籲，崇德線僅能行駛運能有限的中型巴士，不在崇德沿線掃墓的民眾應避免搭乘崇德線公車，建請多利用配置大型低地板公車的木柵線、南港線掃墓公車。想前往富德公墓、富德靈骨樓掃墓的民眾，可搭乘捷運至動物園站2號出口轉乘掃墓公車木柵線，或到昆陽站搭乘270、藍25等公車至中華科技大學轉搭掃墓公車南港線。
(中時)
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