熟女術後變阿嬤不治 男友誓言討公道

不離不棄的張姓男友去年初還推著輪椅陪陳女赴桃園地檢署出庭。(蔡依珍攝)

陳姓美容師病逝，預計21日出殯。(家屬提供)

陳姓美容師與男友從2000年開始交往至今。(家屬提供)

陳姓美容師病發後全身皮膚潰爛、指甲脫落且持續掉髮，短短1年就從漂亮熟女變成70歲老阿嬤。(家屬提供)

陳姓美容師因骨髓移植排斥致全身皮膚潰爛、頭髮掉光，43歲漂亮熟女像70歲老嫗，出門還被當成男友阿嬤，怒告林口長庚王醫師業務過失致重傷害，但官司仍在纏訟，陳女卻不敵病魔，本月10日不治，5年來不離不棄的張姓男友悲慟不已，誓言為女友討公道。

陳女2010年夏天突然昏倒，隔年診斷罹患「再生性不良貧血症」，先接受免疫球蛋白治療，病情沒起色，2012年在林口長庚醫院血液腫瘤科王姓醫師建議下，與妹妹配對做骨髓移植手術，沒想到竟出現嚴重排斥病變，全身皮膚潰爛、指甲脫落且持續掉髮，短短1年就從漂亮熟女變成70歲老阿嬤。

從2000年開始交往的張姓男友不離不棄，發病5年來照顧生活起居，天天幫忙換藥、小心翼翼處理脆弱滲出血水的皮膚，不忍她雙腿難以久站，推著輪椅帶她到各處散心。月初陳女因感染併發肺炎住進長庚，本來都還能跟他通電話，沒想到10日突然不治身亡。

張男泣訴，王醫師是陳女提出業務過失致重傷害的被告，有護理師告訴他，已2年沒關心過陳女的王醫師，在她病逝前一天交代要打嗎啡，「現在想起來毛骨悚然！」自責道：「我顧她這麼久都沒問題，早知道就不要送長庚！」

張男為女友開了一間咖啡店，放滿陳女生前畫作，感嘆身為男友卻沒辦法為她做任何事，認為陳女的父母兄弟姊妹是親人，「我才是陪她度過餘生的家人，卻連辦喪事都沒我的份！」強調一定要為女友討公道，讓長庚、醫師承認錯誤、公開道歉，希望她是唯一也是最後一個失敗案例。桃檢則強調，案件仍在偵辦中，不會因告訴人死亡而停止。

(中時)