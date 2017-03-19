熟女術後變阿嬤不治 男友誓言討公道
陳姓美容師因骨髓移植排斥致全身皮膚潰爛、頭髮掉光，43歲漂亮熟女像70歲老嫗，出門還被當成男友阿嬤，怒告林口長庚王醫師業務過失致重傷害，但官司仍在纏訟，陳女卻不敵病魔，本月10日不治，5年來不離不棄的張姓男友悲慟不已，誓言為女友討公道。
陳女2010年夏天突然昏倒，隔年診斷罹患「再生性不良貧血症」，先接受免疫球蛋白治療，病情沒起色，2012年在林口長庚醫院血液腫瘤科王姓醫師建議下，與妹妹配對做骨髓移植手術，沒想到竟出現嚴重排斥病變，全身皮膚潰爛、指甲脫落且持續掉髮，短短1年就從漂亮熟女變成70歲老阿嬤。
從2000年開始交往的張姓男友不離不棄，發病5年來照顧生活起居，天天幫忙換藥、小心翼翼處理脆弱滲出血水的皮膚，不忍她雙腿難以久站，推著輪椅帶她到各處散心。月初陳女因感染併發肺炎住進長庚，本來都還能跟他通電話，沒想到10日突然不治身亡。
張男泣訴，王醫師是陳女提出業務過失致重傷害的被告，有護理師告訴他，已2年沒關心過陳女的王醫師，在她病逝前一天交代要打嗎啡，「現在想起來毛骨悚然！」自責道：「我顧她這麼久都沒問題，早知道就不要送長庚！」
張男為女友開了一間咖啡店，放滿陳女生前畫作，感嘆身為男友卻沒辦法為她做任何事，認為陳女的父母兄弟姊妹是親人，「我才是陪她度過餘生的家人，卻連辦喪事都沒我的份！」強調一定要為女友討公道，讓長庚、醫師承認錯誤、公開道歉，希望她是唯一也是最後一個失敗案例。桃檢則強調，案件仍在偵辦中，不會因告訴人死亡而停止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。