中職季前宣傳 賴鴻誠：中職打者才是一流
中華職棒新球季將在3月25日開打，聯盟今天（19日）在洲際球場舉辦季前宣傳活動，也打造「棒球嘉年華」要球迷同歡，炒熱球季氣氛。
今天在洲際球場設有各式遊戲攤位、親子遊戲紙飛機比賽，也邀請棒球姊姊「寶寶」讀中職推出的繪本《會是支全壘打嗎？》給小朋友聽，至於重頭戲舞台區活動則包括中職棒球女孩見面會、2017中職應援團宣示及4隊球星簽名會。
中職4隊今天在洲際會師進行雙重賽，4隊各派出2名球員參與宣傳活動，和現場球迷聊聊天，其中富邦悍將陣中的聯盟中繼王賴鴻誠，日前在中職日職對抗賽中連續2場登板無失分，談起對戰日本隊的心得，他說：「其實中華職棒打者很有實力，不輸日本，我覺得中職打者才是一流的。」
統一獅羅國龍則是在先前經典賽，與效力於富邦悍將的哥哥高國輝同披中華隊戰袍作戰，羅國龍說：「感覺很像回到小時候，我們一起在路邊玩球的時候，可以同隊一起討論，一起講話。」
Lamigo桃猿則是由外野手陽耀勳、詹智堯一同出席活動，拿過4座外野手金手套獎的詹智堯今年傷癒復出，談到新球季，他打趣說：「只要注意陽耀勳高飛球有沒有接到就好。」一旁的陽耀勳年初進行近視雷射手術盼改善守備狀況，但有了詹智堯歸隊，他開玩笑說：「之後球打到外野，他會幫我接。」
(中時電子報)
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