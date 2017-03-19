「不和解就找黑白兩道」利菁淚揭6年前撤告羅霈穎內幕

利菁、羅霈穎為昔日高跟鞋恩怨再度槓上。(本報系資料照)

利菁公開6年前撤告內幕。(取自利菁臉書)

利菁、羅霈穎日前再度為昔日高跟鞋恩怨槓上，羅霈穎今早繼續在臉書放話，稱某位女星吃和解飯還錄音，舉止可怕，讓利菁乾脆揭開6年前撤告內幕，「妳有說『不和解，就找黑白兩道』這句話嗎？」稱自己當時只能淚流滿面地撤告。

利菁2011年曾因高跟鞋一事怒告羅霈穎妨礙名譽，最後雙方和解，利菁也撤告，今日利菁就在臉書公開當年撤告內幕，「妳有說『不和解，就找黑白兩道』這句話嗎？」、「我的確淚流滿面地『撤告』但我吞不下」。

利菁稱不管羅霈穎夜夜狂歡，還是與多少黑白兩道多好，都不關他們事，只希望羅霈穎能留點小路給百姓走，厚道點，同時也澄清為《麻辣天后傳》炒新聞傳言，「我們節目收視平穩、廣告量很好，正式邁入第二季，謝謝大家支持。節目用心，無須炒新聞」

(中時電子報)