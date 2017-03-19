害馬英九被起訴？陳師孟：實在太抬舉我了！
陳師孟日前獲監委提名後，對時政屢有發言，才揚言要處理「辦綠不辦藍」的法官與檢察官，馬英九就被起訴，國民黨也輸了官司。他今（19）日出席公開活動表示，「把它歸諸於我，實在太高估、太抬舉我了」。
中央社報導，陳師孟今日出席新台灣和平基金會的第二屆台灣歷史小說獎頒獎典禮，被媒體問到，是否覺得馬英九被起訴是因為他的緣故，他回應這種說法「對那些去控告、檢舉的人非常不公平」。
陳師孟說，自己被外界太高估、太抬舉了，因為很多人按鈴控告、檢舉馬英九，總是有幾件是檢察體系會注意到的。
他還指出，司法權在三權分立的國家是獨立性很高，但是「在我們這個社會裡面，司法獨立性非常差」，尤其，過去半個世紀都是同一個政黨在主政，都是威權體制，所以要求司法獨立是緣木求魚，必須有一個外在的權力制衡它，而這個外在權力就是監察權。
不過，他強調，在司法獨立性未建立之前，現在監察權對台灣未來的體制健全或國家的健全，仍有存在的必要。
(中時電子報)
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