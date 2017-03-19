三重成功路面不明原因塌陷20公分 警方管制中

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三重成功路面因不明原因塌陷。（陳心瑜翻攝）

三重成功路面因不明原因塌陷。（陳心瑜翻攝）

警方拉起封鎖線。（陳心瑜翻攝）

警方拉起封鎖線。（陳心瑜翻攝）

新北市消防局19日晚間7時許獲報，三重區成功路108巷口路面不明原因塌陷約20公分深，塌陷面積約10公尺乘8公尺，幸無人車遭波及，警方已到場交管並拉起封鎖線，新北市養工處現正前往釐清塌陷原因。

(中時)