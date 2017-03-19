雪梨海中裸泳大解放 破千人參加

第5屆雪梨海洋裸泳活動今天在雪梨港灣國家公園開跑，今年破紀錄吸引1335人參加。讓人們不只感受裸體的自由，也能體會浸淫在大自然裡的療效。

雪梨裸泳活動（Sydney Skinny）主辦單位指出，「海中裸泳無關裸體」，還安排300公尺、900公尺游泳道，但不做比賽，也不是要吸引人來看裸體。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，參加民眾到沙灘才脫光入海裸泳，一離開水面，便以紗籠圍裙把自己包起來。

1335人來自澳洲各地的浪客參與今年的裸泳活動，人數破紀錄，參與者包括世界衝浪冠軍畢奇立（Layne Beachley）及作家創辦人馬許（Nigel Marsh） 。

畢奇立日前告訴9Honey網站說：「每個身體都歡迎來參加。我鼓勵每個人跳進水裡，不只感受裸體的自由，且體會浸淫在大自然的療癒效力。」

雪梨裸泳活動是為募款，捐給多個澳洲慈善事業。（譯者：中央社羅苑韶）1060319

(中央社)