雪梨海中裸泳大解放 破千人參加
第5屆雪梨海洋裸泳活動今天在雪梨港灣國家公園開跑，今年破紀錄吸引1335人參加。讓人們不只感受裸體的自由，也能體會浸淫在大自然裡的療效。
雪梨裸泳活動（Sydney Skinny）主辦單位指出，「海中裸泳無關裸體」，還安排300公尺、900公尺游泳道，但不做比賽，也不是要吸引人來看裸體。
倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，參加民眾到沙灘才脫光入海裸泳，一離開水面，便以紗籠圍裙把自己包起來。
1335人來自澳洲各地的浪客參與今年的裸泳活動，人數破紀錄，參與者包括世界衝浪冠軍畢奇立（Layne Beachley）及作家創辦人馬許（Nigel Marsh） 。
畢奇立日前告訴9Honey網站說：「每個身體都歡迎來參加。我鼓勵每個人跳進水裡，不只感受裸體的自由，且體會浸淫在大自然的療癒效力。」
雪梨裸泳活動是為募款，捐給多個澳洲慈善事業。（譯者：中央社羅苑韶）1060319
(中央社)
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