槍擊事件後 巴黎歐利機場航班恢復正常
巴黎歐利機場（Orly）發生男子攻擊軍人後遭擊斃事件，引發重大維安警戒，造成空運大亂後，飛機航班今天恢復正常。
法新社報導，反恐調查人員試圖瞭解發動攻擊的39歲法國男子貝勒卡賽姆（Ziyed Ben Belgacem）個人概況，今天雖釋放他的父親，但是繼續扣留他的兄弟和表親。
巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）昨晚在記者會表示，這3名親屬自行和警方聯繫。
莫林斯說，貝勒卡賽姆抓住1名女性軍人，拿槍抵住她的頭，奪走她的攻擊步槍，試圖利用她當人肉盾牌；但是女軍人雙膝一跪，讓她的2名同袍得以對貝勒卡賽姆開槍。
消息人士說，今天將解剖驗屍，確認他攻擊時是否飲酒或用藥。
調查人員昨天下午搜查貝勒卡賽姆位在巴黎北郊加爾熱萊戈內塞（Garges-les-Gonesse）的公寓，發現少量古柯鹼，還有一把砍刀。
歐利機場昨天上午8時30分左右發生槍擊事件後，航班暫停數小時，航廈疏散約3000人。
機場主管當局發言人今天上午告訴法新社：「空中交通相當正常。」（譯者：中央社羅苑韶）1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。