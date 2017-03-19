槍擊事件後 巴黎歐利機場航班恢復正常

我要評比

巴黎歐利機場（Orly）發生男子攻擊軍人後遭擊斃事件，引發重大維安警戒，造成空運大亂後，飛機航班今天恢復正常。

法新社報導，反恐調查人員試圖瞭解發動攻擊的39歲法國男子貝勒卡賽姆（Ziyed Ben Belgacem）個人概況，今天雖釋放他的父親，但是繼續扣留他的兄弟和表親。

巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）昨晚在記者會表示，這3名親屬自行和警方聯繫。

莫林斯說，貝勒卡賽姆抓住1名女性軍人，拿槍抵住她的頭，奪走她的攻擊步槍，試圖利用她當人肉盾牌；但是女軍人雙膝一跪，讓她的2名同袍得以對貝勒卡賽姆開槍。

消息人士說，今天將解剖驗屍，確認他攻擊時是否飲酒或用藥。

調查人員昨天下午搜查貝勒卡賽姆位在巴黎北郊加爾熱萊戈內塞（Garges-les-Gonesse）的公寓，發現少量古柯鹼，還有一把砍刀。

歐利機場昨天上午8時30分左右發生槍擊事件後，航班暫停數小時，航廈疏散約3000人。

機場主管當局發言人今天上午告訴法新社：「空中交通相當正常。」（譯者：中央社羅苑韶）1060319

(中央社)