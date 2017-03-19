巴曙松：提高房屋交易成本 恐提升房價
中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松今天表示，統計顯示，2016年大陸房價漲得高的城市，房子的流通率是低的。他擔心有些地方政府透過提高交易成本嚴控房價，反而達到反效果。
第7屆「北外灘財富與文化論壇」今天在上海舉行，中國銀行業協會首席經濟學家、香港交易及結算所有限公司首席中國經濟學家巴曙松發表專題演講，在談及大陸房市現況時，作上述表示。
巴曙松說，中國大陸居民持有財富最主要的形式是房地產，很多調查機構估算，大陸人民持有房地產的總市值大約是人民幣270兆元。而上海證券交易所、深圳證券交易所、香港交易所市值加起來「只有70兆」。
他在演講中出示一份2016年房價漲幅分布圖，房價漲得多的城市，流通率相對較低。
巴曙松認為，有些城市在面臨房價瘋漲的壓力時，所在的地方政府都會透過提高房屋交易成本，來抑制房價。這樣做表面上看起來像是在打房，但實際上會不會反而達到政策預期的負面效果。
他表示，隨著大陸官方調控房價力度增大，中國大陸房市成交量看起來還是在下滑，但一個客觀事實是，大陸的土地供應量受限。從長期來看，除非土地供給缺口獲得改善，否則一線城市上漲的壓力始終存在。
巴曙松說，大陸土地供應受限也導致新房供應減少，現在中國大陸的一線和熱點二線城市，已經全面進入中古屋交易市場。中古屋的成交價，應該更能反應出部分地區的房地產市場走勢，是不容忽視的房價新指標。1060319
(中央社)
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