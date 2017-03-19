台積電書法篆刻大賞 看見女力崛起

台積電文教基金會和國立故宮博物院共同主辦的「第九屆台積電青年書法暨篆刻大賞」今天舉行頒獎典禮，這次三組首獎全由女性獲得，也為大賞帶來新氣象。

「第九屆台積電青年書法暨篆刻大賞」今天舉行頒獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城、故宮院長林正儀、故宮前副院長何傳馨，以及何懷碩、李蕭錕、陳宏勉、黃嘗銘、林淑女、游國慶、於同生、李默父、張天健等兩岸知名書篆畫家與年輕藝術家齊聚。

近年寫字熱潮席捲各年齡層，習字、抄寫詩句形成一股新浪潮。台積電文教基金會從2008年起結合媒體力量，首創以高中學子為漢字美學推廣對象的「台積電青年書法暨篆刻大賞」，每年以創新賽制及高額獎金拔擢年輕創作人才，也積極邀請藝術家深入全國各高中舉辦漢字創作體驗活動，廣受教育者及社會大眾的矚目。

曾繁城表示，從訊息書寫的實用性，到追求線條、墨色、空間的美感安排，書法作為一項華人獨天得厚的視覺藝術，我們更應重視書法藝術的鼓勵及傳承。

林正儀表示，歷代名家的書法作品一直是故宮的重要館藏，而推動漢字教育也是持續努力的方向。這次與台積電文教基金會合作推動漢字美學，希望能為國人帶來更多元的書篆體驗，也讓年輕學子有更多機會去認識漢字、學習書法。

近幾年女性學習書篆藝術的比重提升，女性創作者的出線機會也超越以往，這次三組首獎全由女性獲得，也為大賞帶來新氣象。就讀國立新竹女中一年級的李嘉晏，採用特殊的對聯佈局，筆意清雅、流暢自然，首次參賽即獲楷隸組首獎。

台中市立惠文高中二年級的張珮嫻的作品在行草中帶楷書味道，穩健扎實受到青睞，獲得行草組首獎；學習篆印超過十年的藝術工作者羅淑嬌，以一方「獅子心」純粹樸拙、透出古典雅致的韻味，獲得篆刻組首獎。

第九屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」得獎作品展自即日起至4月18日於中正紀念堂三樓「采玉藝廊」展出。1060319

(中央社)