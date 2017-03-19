東京鐵塔台灣祭 日人感恩吃美食

一連3天的「東京鐵塔台灣祭」今天是第2天，仍舊是人潮洶湧，民眾為了吃碗蚵仔麵線要等3小時。1名故鄉是福島縣的男士說，懷著感恩的心來吃台灣美食。

東京鐵塔廣場昨天起一連3天大紅燈籠高高掛，化身成九份，到了夜晚，洋溢著台灣獨特的夜市熱鬧氣氛。這項活動是主辦單位是為了向台灣表達感謝與友好，並促進台日交流所舉辦的，昨天會場人山人海，很多人在網路上抱怨大老遠來空著肚子來，沒想到人擁擠到什麼美食都沒吃到。

會場擺設的攤位推出的台灣美食多，包括小籠包、珍珠奶茶、牛肉麵、芋圓、芒果雪花冰和花生捲冰淇淋等。

今天主辦單位管控進場人數，分批讓遊客進入。上午就出現排隊要等3小時的告示牌。到了傍晚5時許，排隊約2小時。很多攤位前還是大排長龍，有工讀生會高舉寫著「排尾」的告示牌。

住在東京的武藤龍司偕幾名女性友人前來捧場，一夥人排了約2小時，在下午5點多終於買到小籠包、蛋餅、蚵仔麵線等美食，坐下來享用，邊吃邊露出滿足的模樣。

武藤說，自己目前住東京，但老家在福島縣，很感謝台灣在311東日本大震災時捐善款援助日本，今天來台灣祭捧場，也是懷著感恩的心來的，感到很開心。他說，今天吃到的台灣美食有放進台灣的調味料，所以口味滿道地的。

已成台灣粉絲的武藤秀出他在台南買的帆布包包，還說台南有「日本昭和」（昭和時代）的氛圍。他和友人都覺得台灣人情味濃、對日本人很友善，所以很喜歡台灣，近期之內還想再去台灣觀光。

台灣祭會場，也看到有曾留學淡江大學的日本青年來買麻油雞和滷肉飯。這日本青年時而操台語，並用中文問：「沒有臭豆腐嗎？」還有許多遊客邊吃台灣美食邊說：「好喜歡台灣，好想去台灣！」有些遊客則是看到大排長龍，決定去附近的台灣料理餐館吃。

去年日本人訪台人數增加將近2成，約189萬人次。台灣祭的活動，讓許多日本民眾更想去台灣觀光。有遊客開玩笑說，如果要排3小時才能吃到台灣的蚵仔麵線，乾脆搭飛機去台灣吃個夠。也有遊客說，曾在台灣接受腳底按摩，被按摩師傅說：「妳吃太多台灣美食了」。1060319

(中央社)