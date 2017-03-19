對抗霧霾 中國大陸設專項資金
中國大陸嚴重的霧霾現象連國際都高度關注。為了對抗霧霾，中國大陸國務院總理李克強表示，將在政府工作報告中加入設立專項資金的新任務，以對抗霧霾形成的機理與治理。
中新社報導，李克強日前在中國大陸國務院常務會議上透露，在參加陝西代表團討論時，一位中科院院士向他表示，經過10多年的跟蹤研究發現，中國大陸北方冬季霧霾在全世界都是特殊的。除了熟悉的燃煤、排放廢氣之外，還有其他影響因素。
李克強指出，他在兩會結束時的記者會上曾經做出承諾，要跨部門找來多學科科學家，一起打勝這場霧霾殲滅戰，成立專項基金，徹底研究霧霾的形成因素，使治理更加有效。
他在會上表示，無論是研究大氣的、還是研究土壤的，各相關學科力量都組織起來，進行跨學科集中攻關，真正打一場藍天保衛戰，「讓大家都看到更多藍天」。1060319
(中央社)
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