日本「山口縣湯田溫泉酒祭」18日松菸文創登場
喜愛日本清酒的消費者不可錯過，首度來台佈展的日本「山口縣湯田溫泉酒祭」，3月18、19於台北松菸文創園區盛大展開，假日吸引許多人前來品嘗正統日本清酒，讓人大呼過癮。
日本山口縣推展觀光不遺餘力，此次提供20多種山口地酒試飲，有日本總理安倍晉三贈送美國前總統歐巴馬的清酒「獺祭二割三分」，與數量稀少的東洋美人酒款，限量1000張早鳥試飲券全數銷售一空，。
「旭酒造」位於日本山口縣，迄今有230多年歷史，此釀造酒款以純米吟釀與純米大吟釀最為出名，為最高等級的日本清酒。酒款「獺祭」選用兵庫縣生產白米「山田錦」為原料，佔原料用米約8成，搭配酒窖特有井水製作，入口酒香濃郁，稻米特有清香在口中混合，老饕最愛。
此次活動山口市、美彌市及宇部市觀光協會等單位蒞臨現場，提供詳盡觀光資訊與諮詢，希望將日本的美推廣給台灣消費者。主辦單位更與雄獅旅遊合作，推出「湯田溫泉酒祭行程」限定團，前往當地親身體驗熱鬧清酒祭典，安排入住有白狐之湯傳說的湯田溫泉鄉，名額有限欲購從速。活動現場蓋章集點就有機會抽中「中華航空台北-宇部來回機票」。
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(中時)
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