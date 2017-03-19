日本「山口縣湯田溫泉酒祭」18日松菸文創登場

我要評比

日本「山口縣湯田溫泉酒祭」3月18、19於松菸文創園區盛大展開。（徐力剛攝）

此次活動山口市、美彌市及宇部市觀光協會等單位熱情參與，現場氣氛活絡。（徐力剛攝）

宇部市（圖左）與美彌市（圖右）日籍工作人員熱情解說，希望將當地之美帶給台灣消費者。（徐力剛攝）

活動現場提供著名酒款「獺祭」試飲，令人回味無窮。（徐力剛攝）

日本「旭酒造」釀造清酒「獺祭二割三分」現場詢問度爆表。（徐力剛攝）

現場特意安排吉祥物玩偶，與大、小朋友同樂。（徐力剛攝）

喜愛日本清酒的消費者不可錯過，首度來台佈展的日本「山口縣湯田溫泉酒祭」，3月18、19於台北松菸文創園區盛大展開，假日吸引許多人前來品嘗正統日本清酒，讓人大呼過癮。

日本山口縣推展觀光不遺餘力，此次提供20多種山口地酒試飲，有日本總理安倍晉三贈送美國前總統歐巴馬的清酒「獺祭二割三分」，與數量稀少的東洋美人酒款，限量1000張早鳥試飲券全數銷售一空，。

「旭酒造」位於日本山口縣，迄今有230多年歷史，此釀造酒款以純米吟釀與純米大吟釀最為出名，為最高等級的日本清酒。酒款「獺祭」選用兵庫縣生產白米「山田錦」為原料，佔原料用米約8成，搭配酒窖特有井水製作，入口酒香濃郁，稻米特有清香在口中混合，老饕最愛。

此次活動山口市、美彌市及宇部市觀光協會等單位蒞臨現場，提供詳盡觀光資訊與諮詢，希望將日本的美推廣給台灣消費者。主辦單位更與雄獅旅遊合作，推出「湯田溫泉酒祭行程」限定團，前往當地親身體驗熱鬧清酒祭典，安排入住有白狐之湯傳說的湯田溫泉鄉，名額有限欲購從速。活動現場蓋章集點就有機會抽中「中華航空台北-宇部來回機票」。

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)