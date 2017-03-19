郭台銘怨學用不協調 陸工信部長：給點時間

鴻海董事長郭台銘19日在北京一場經濟論壇上，與大陸工業與信息化部部長苗圩對話，當面提及許多大學生到了基層單位工作，學用不協調的問題，苗圩表示，許多大學生動手能力比較差，會在教育體制上進行改革，加強職業教育的培養。

3月19日，大陸國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2017」的「中國製造2025與推進結構性改革」分論壇上，郭台銘向苗圩提問，「最近我們組織兩萬個大學生下工廠，發現一個現象，大家到生產線工作動手和動腦，面臨著要改造他們的觀念，學校的教育和實際現場有很大的差距。我們有6萬個模具，現在都是用大數據、雲計算。如果人才不下基層，政府有沒有政策來鼓勵和獎勵？」

對此苗圩回應稱，「我們已經註意到這方面的問題，也有專門規畫，但是調整起來需要一個過程。我想，郭先生還需要給一點時間，讓我們逐漸把短板補起來。如果沒有一批高技術的工人，中國要想建成製造強國，也是一句空話。」

苗圩介紹，《中國製造2025》有11個配套文件，其中一個就是《製造業人才發展規畫指南》。而2017年2月印發的《製造業人才發展規畫指南》指出，製造業人才隊伍建設還存在一些突出問題。其中「製造業人才培養與企業實際需求脫節，產教融合不夠深入、工程教育實踐環節薄弱，學校和培訓機構基礎能力建設滯後。」

苗圩說，現在大陸政府每年要對將近800萬大學畢業生的就業想辦法，但同時，製造業裡具有動手操作能力的高級技術工人的隊伍，市場急缺。「這反映出我們的教育體制需要改革，我們現在需要的大部分人才還是實用型人才，更多的能夠到工廠車間從事生產線的技術管理工作。」

(旺報)