原轉會明登場 原民：蔡英文必須對傳統領域爭議表態
原民團體不滿原民會發布傳統領域劃設辦法，夜宿凱道抗爭至今第25天，適逢明天原轉會將召開首場會議，今天再度召開記者會盼激起更多人關注，要求蔡英文總統明確表態。
原民團體痛批，近1個月來，蔡英文不聞不問，當初曾說「妳想見我，妳就隨時來見我」淪為空談。明天原轉會即將開會，事前已有10多名委員提案，要求撤回現有傳統領域劃設辦法，並以「部落土地、部落來劃」為原則制定新法規。
原民團體要求，蔡英文明天不得繼續閃躲，必須對傳統領域爭議表態，也須實踐去年道歉時的承諾，還給部落真正的傳統領域，以及依原基法賦予的知情同意權；而不適任的原民會主委夷將拔路兒也要因「出賣原住民」道歉並下台。
前原民台長馬躍・比吼說，民進黨政府僅用1張紙，便將傳統領域百萬公頃土地的歷史排除，當年日本殖民認為「原住民歷史只有口傳」，因此剝奪土地，如今政務委員張景森竟也完全以日本殖民思想解釋傳統領域，更加深原漢衝突。
知名歌手胡德夫昨也到場夜宿聲援，他說，原住民說『生命就是土地、土地就是生命』，今天滿頭白髮出來、帶著我們原民青年們，告訴他們，我們退一步就沒有路了。」
東華大學教授施正鋒說，國外已有先例，口述歷史應具法律效力。知名原民歌手那布表示，當族人踏入他族獵場狩獵，會將獵物前腿交給獵場主人以展誠意，邊界並非靠公文、地圖劃定，而是族人共同記憶與口述歷史，代代傳承。
「我們實實在在地存在，請不要再犧牲我們。」歌手巴奈批評蔡英文道歉時「把所有好聽的話都說完了」，原轉會無調查權，蔡英文曾承諾主動調查，卻讓太多人失望，過去的談話只是欺騙，但「被騙一次就好，不要被騙第二次。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。