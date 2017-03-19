原轉會明登場 原民：蔡英文必須對傳統領域爭議表態

原民團體抗爭夜宿凱道第25天。（陳宜加攝）

原民團體不滿原民會發布傳統領域劃設辦法，夜宿凱道抗爭至今第25天，適逢明天原轉會將召開首場會議，今天再度召開記者會盼激起更多人關注，要求蔡英文總統明確表態。

原民團體痛批，近1個月來，蔡英文不聞不問，當初曾說「妳想見我，妳就隨時來見我」淪為空談。明天原轉會即將開會，事前已有10多名委員提案，要求撤回現有傳統領域劃設辦法，並以「部落土地、部落來劃」為原則制定新法規。

原民團體要求，蔡英文明天不得繼續閃躲，必須對傳統領域爭議表態，也須實踐去年道歉時的承諾，還給部落真正的傳統領域，以及依原基法賦予的知情同意權；而不適任的原民會主委夷將拔路兒也要因「出賣原住民」道歉並下台。

前原民台長馬躍・比吼說，民進黨政府僅用1張紙，便將傳統領域百萬公頃土地的歷史排除，當年日本殖民認為「原住民歷史只有口傳」，因此剝奪土地，如今政務委員張景森竟也完全以日本殖民思想解釋傳統領域，更加深原漢衝突。

知名歌手胡德夫昨也到場夜宿聲援，他說，原住民說『生命就是土地、土地就是生命』，今天滿頭白髮出來、帶著我們原民青年們，告訴他們，我們退一步就沒有路了。」

東華大學教授施正鋒說，國外已有先例，口述歷史應具法律效力。知名原民歌手那布表示，當族人踏入他族獵場狩獵，會將獵物前腿交給獵場主人以展誠意，邊界並非靠公文、地圖劃定，而是族人共同記憶與口述歷史，代代傳承。

「我們實實在在地存在，請不要再犧牲我們。」歌手巴奈批評蔡英文道歉時「把所有好聽的話都說完了」，原轉會無調查權，蔡英文曾承諾主動調查，卻讓太多人失望，過去的談話只是欺騙，但「被騙一次就好，不要被騙第二次。」

(中時)