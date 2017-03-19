陸擬黃岩島建監測站 菲總統：無法阻止

我要評比

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天說，他無法阻止中國大陸在菲律賓西岸附近一處有爭議淺灘進行建設，因為大陸太過強大。

法新社報導，中國海南省三沙市市長據報表示，大陸計畫在黃岩島（Scarborough Shoal）建置環境監測站；大陸2012年取得與菲國有主權爭議的黃岩島控制權。

詢及相關報導時，杜特蒂告訴記者，「我們無法阻止中國進行（這些）事情」。

杜特蒂啟程訪問緬甸前召開記者會說：「你們希望我怎麼做？向中國宣戰？我做不到。我們將在一夜失去所有軍警，然後成為1個被毀滅的國家。」

杜特蒂說，他想告訴中國人，「只要海域保持開放，且不與我們的海岸防衛隊發生衝突」。

他也不理會各界對大陸海調船出現在班哈姆高地（Benham Rise）附近的關切；位於呂宋島東部外海的班哈姆高地獲聯合國承認屬菲律賓。

杜特蒂今天告訴記者：「在中國的協助下，我們的經濟如今正在改善。你們為何只因他們經過而表現得如此可恥？」

然而，分析人士警告，在黃岩島進行建設恐使情勢大幅改變，因為黃岩島距離呂宋島僅230公里。（譯者：中央社劉文瑜）1060319

(中央社)