UBA》文化霸業難撼動 錢薇娟：心燈不滅，希望無窮
105學年度UBA女子組冠軍賽由文化大學對決台北市大，尋求3連霸的文化女籃，展現超強實力，憑藉鄭伊秀全場狂飆31分領軍，以94比60大勝，順利完成連霸目標，也是鄭慧芸正式接任總教練後首座冠軍，昔日戰友錢薇娟帶領北市大慘敗，強調仍會繼續努力，「心燈不滅，希望無窮。」錢薇娟說。
文化女籃是大專聯賽傳統強權，曾締造10連霸紀錄，雖曾一度面臨台師大3連霸，但近年來收進包括淡水商工與永仁高中HBL冠軍隊成員，實力如虎添翼，加上鄭慧芸採取強勢執教策略，讓這批高中明星球員持續成長，即使到了冠軍賽，還是能以超過30分的誇張差距取勝。
「她們都是HBL的明星球員，我不希望她們升上文化，得到的是落沒的評價。」鄭慧芸強調，她以高壓狀態去磨練球員，是無極限的要求，希望能激發球員很大成長，她說：「她們的抗壓性、鬥志與心態都準備的很棒，我相信她們的表現現在就能衝擊檯面上的國手了。」
鄭慧芸鍛鍊球員成長，昔日戰友錢薇娟則在北市大尋求擊倒巨人的機會，「文化都是最好的球員，我們的球員連來源都有問題，這樣的結果是合理的。」錢薇娟為北市大球員本屆的表現打滿分，她說：「冠軍賽不好看，但她們很盡力了。」
「國父革命都幾次才成功！」錢薇娟回憶，當年她到文化，開啟文化女籃10連霸，隨後她到台北體院（現北市大），又與張慧瑛攜手中斷文化霸業，她強調，要擊敗冠軍，需要許多因素搭配，但她會為了完成擊敗冠軍隊的目標將持續努力。
(中時電子報)
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