陸科學家發明可驗血型試紙 登國際期刊
中國大陸科研人員日前研究出一種能夠在1分鐘內鑒定血型的新型試紙，成果發表於新一期的《科學•轉化醫學》雜誌，這份雜誌是《科學》雜誌子刊，為相關領域的頂級學術刊物。
南方網報導，該技術由第三軍醫大學西南醫院中心實驗室主任羅陽團隊開發。其試紙含有一種特殊染料，遇血時，能夠根據血型中抗體不同的作用，顯示出褐色及藍綠色，進而通過比對得出血樣的血型。這一過程大約需要30秒，並可以分辨出RH陰型的罕見血型。
報導指出，若照傳統方法，通過離心機分離血液進行化驗分析，需耗時半小時至數小時不等。
研究團隊認為，這項技術適合應用於戰場環境，另外還適合在資源有限的地區使用。
(旺報)
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