高市博愛一路違規多 警方20日起取締

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高雄市後火車站博愛一路常有民眾違規停車在人行道。（呂素麗翻攝 ）

高雄市後火車站博愛一路常有民眾違規停車在人行道。（呂素麗翻攝）

高雄市後火車站博愛一路，沿線金融機構、公司行號眾多，往來洽公、商民眾為貪圖便利，經常將車輛違規停放於人行道或路邊紅線，甚至開上人行道，致人車爭道，險象環生，轄區三民一分局交通分隊20日起嚴加取締，並加強拖吊。

警方表示，取締勤務分2階段，13日至19日為勸導期，除嚴重影響行人通行違規停車立即取締排除外，影響層面較輕的違規停車，以勸導代替舉發，請轄區十全派出所及哈爾濱派出所，加強與沿線機構、店家溝通宣導，並協調適當地點，張貼告示，呼籲民眾請勿違規停車。

警方指出，明天開始嚴正取締，由相關轄區派出所及交通分隊聯合執法，針對車輛違規停放及行駛人行道部分加強告發，並結合交大拖吊隊取締慢車道紅線違停。

警方表示，今年兩個多月來，於博愛一路沿線共舉發違規停車808件，拖吊415件，逕行舉發392件，駕車行駛人行道舉發18件。

警方提醒，週邊地區包括大連街、松江街上均有收費停車場可供停放，請民眾遵守交通規則，避免違規受罰。

(中時)