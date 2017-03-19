熱身賽轟滿貫炮 詹子賢：剛好順風

中信兄弟外野手詹子賢（左）、張志豪（右）。（葉姵妤攝）

中信兄弟強打新秀詹子秀，除了打擊實力獲得肯定，受訪時也總是妙語如珠，展現「冷面笑匠」本色，今天（19日）他與隊友張志豪一同出席中職季前宣傳活動，受訪時的發言也不斷讓台下球迷爆出笑聲。

詹子賢昨日在熱身賽轟出滿貫炮，近期調整狀況不錯，但今天在活動上被主持人問起此事，他靦腆笑說：「沒有說什麼狀況好啦，是剛好順風。」

去年他在中職選秀會第2輪被兄弟選進，共在中職出賽15場，今年他將展開個人首個完整球季，也是首度參與球隊春訓，談起心得，他的回答又把現場球迷逗得哈哈笑，「比較累，都睡不飽。」而被問及是否做哪些加強？他說：「加強自己一些比較弱的地方、一些缺點。」

兄弟外野競爭激烈，詹子賢欲力拚一軍先發席次，包括學長張志豪也將是他的競爭對手，對此他看著一旁的張志豪，笑說：「是良性競爭。」張志豪則搞笑回應：「是惡性循環。」

(中時電子報)