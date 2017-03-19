無菸家庭大步向前GO　從林後四林平地森林園出發

「親子趣味走‧無菸家庭大步向前GO」健走活動吸引800人參加。(屏東家扶提供)

屏東家扶與家扶兒少福利中心為了提倡親子互動情感，鼓勵社區民眾走出戶外，今天結合屏東縣衛生局、燦坤實業在潮州林後四林平地森林園區舉辦「親子趣味走‧無菸家庭大步向前GO」健走活動，現場超過800名大小朋友齊聚，更有遠從台南來的朋友，一起參與。

活動以親子趣味闖關為主，有健康九宮格、機智問答、親子互動方程式等一系列關卡，藉此建立民眾正確的運動及飲食生活概念。同時也以漫步健走遊園的方式，讓參與民眾欣賞在地特色，認識在地農業文化。

家扶以「愛的抱抱餐」、「健康宣言」為聚焦主題，邀請潮州鎮洪明江鎮長、家扶柳陳慈惠分區主委，傅敏峯主任、許馨勻議員、縣府婦幼科陳玉娟科長等人，一同鼓勵民眾養成好的生活習慣、天天吃早餐、五蔬果、培養規律的運動、定時定量用餐，才能有健健康康的身體。

家扶主任傅敏峯表示，此次報名人數比預期還要多，現場除呼籲家長們多陪伴孩子，少滑手機外，也邀請民眾多利用家扶兒少福利中心的設置與規劃，參加親子共做課程，帶動潮州地區社區民眾對家庭親子關係及兒少的重視與參與。

(中時)