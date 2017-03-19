無菸家庭大步向前GO 從林後四林平地森林園出發
屏東家扶與家扶兒少福利中心為了提倡親子互動情感，鼓勵社區民眾走出戶外，今天結合屏東縣衛生局、燦坤實業在潮州林後四林平地森林園區舉辦「親子趣味走‧無菸家庭大步向前GO」健走活動，現場超過800名大小朋友齊聚，更有遠從台南來的朋友，一起參與。
活動以親子趣味闖關為主，有健康九宮格、機智問答、親子互動方程式等一系列關卡，藉此建立民眾正確的運動及飲食生活概念。同時也以漫步健走遊園的方式，讓參與民眾欣賞在地特色，認識在地農業文化。
家扶以「愛的抱抱餐」、「健康宣言」為聚焦主題，邀請潮州鎮洪明江鎮長、家扶柳陳慈惠分區主委，傅敏峯主任、許馨勻議員、縣府婦幼科陳玉娟科長等人，一同鼓勵民眾養成好的生活習慣、天天吃早餐、五蔬果、培養規律的運動、定時定量用餐，才能有健健康康的身體。
家扶主任傅敏峯表示，此次報名人數比預期還要多，現場除呼籲家長們多陪伴孩子，少滑手機外，也邀請民眾多利用家扶兒少福利中心的設置與規劃，參加親子共做課程，帶動潮州地區社區民眾對家庭親子關係及兒少的重視與參與。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。