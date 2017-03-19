廣州房市續揚 民眾搶看屋

廣州市各大媒體近來都報導了房市新政的消息，廣州房市限購和限貸都升級了。新政推出後的第一天，市中心樓盤並沒有因此而顯得冷清，而在不受限購影響的增城區，樓盤人氣急升，有開發商把樓房出售數量從300多套減少至200套，以量制價。

新快報19日報導，廣州市增城區18日某大型樓盤新推出3棟樓房進行銷售。由於增城區沒有被納入限購區域，吸引了大批購房者前往。

地產仲介小梁表示，本來該樓盤計劃新推300多套，但新政一出，開發商立即把數量減為200套，並趁勢把前幾期剩餘的房源先放出來銷售。此舉意在保留部分新房源，觀察市場走勢後再做銷售安排。此樓盤銷售火爆一方面是因為增城區要通地鐵了，而且最近傳出富士康進駐的消息。

(旺報)