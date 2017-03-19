捲被捉姦又爆涉麻 陳艾琳嘆：人生莫名變苦悶
女星陳艾琳（琳琳）風波不斷，去年指控老公阿翔婚後劈腿約砲，讓她傷心流產，不料陳艾琳近期被爆與前《大學生了沒》班底Alex（顏庭笙）婚後出軌，日前又被指呼麻，甚至向人炫耀，琳琳沉寂多日後，在臉書發文嘆：「人生莫名的變得很苦悶」。
陳艾琳私生活備受矚目，日前被爆涉麻，陳艾琳的經紀人不多做回應，事後琳琳在臉書表示情緒失控，嘆這一個月來大大小小的新聞，壓得她喘不過氣，並發文「我保證不會讓病情去影響我的表現」，健康狀況疑亮紅燈。
琳琳昨（18日）則突發文嘆人生變苦悶「可是心裏頭還是做著一個很美好、很美好的夢，很幸福、很簡單，就很夢幻，希望有一天真的可以實現」，而當她看到粉絲留言加油，陳艾琳也感慨說：「辛苦你們了，希望你們沒有覺得喜歡錯人。」
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(中時電子報)
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