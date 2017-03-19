林仁語傷勢不明 搶冬奧資格仍是目標

台灣滑冰女將林仁語因為右腿疼痛，18日在世青女單長曲的表現不如預期，今天她說，疼痛的原因仍未確定，但拚搶冬奧參賽權仍是她的目標。

2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017）15日起在台北小巨蛋舉行，林仁語18日在女單長曲比賽中，因傷勢影響而表現不如預期，賽後她緊急接受治療而未接受媒體採訪，但今天她仍盡力完成表演，答謝進場觀賞的冰迷。

對於自己的傷勢，林仁語表示，她右小腿疼痛的情況已持續近3週時間，平時雖沒感覺不舒服，但穿了冰鞋上冰做動作時就會很痛，所以她並不清楚是冰鞋的問題，還是之前腳踝傷勢帶來的後遺症。

林仁語說，昨天賽後她有在比賽現場給大會醫生做過初步診斷，目前比較確定的是應該並非骨折之類的重大傷害，至於詳細的狀況必須等到世錦賽後，再接受核磁共振（MRI）等較精密的檢查後才能判定。

接下來林仁語將參加世界錦標賽，並盼能在比賽中擠進前24強，以取得冬季奧運參賽資格，對於傷痛問題可能帶來的影響，林仁語說，目前只能在冰鞋內加上軟墊，希望盡量減少小腿的疼痛感。

林仁語說，參加世錦賽當然是她的一個目標，但她更大的夢想，是在世錦賽有好的表現，進而獲得參加冬奧的資格，但目前她的傷勢不明，或許在世錦賽就搶下冬奧門票有些難度，但即便在世錦賽失手，她仍有機會於9月在德國進行的內伯爾盃（Nebelhorn Trophy）爭取冬奧門票。1060319

(中央社)