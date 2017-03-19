美前財長：陸參與TPP談判有益

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美國前財政部長鮑爾森今天表示，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）是嚴重的錯誤，中國大陸參與TPP談判是有益的，中國加入TPP可以推動中美雙邊投資協定（BIT）的談判進程。

綜合騰訊財經、文匯網等陸港媒體報導，鮑爾森（Henry Paulson）任美國財政部長期間曾推動多次中美戰略對話；他18日在「中國發展高層論壇2017」上，與清華大學國家金融研究院院長朱民對話，做上述表示。

他說，美國退出TPP是嚴重的錯誤，中國參與TPP談判對各方都有利。

鮑爾森認為，中國加入TPP意味著要提高自身的貿易標準，消除非關稅壁壘、促進競爭，中國加入TPP也可以推動BIT的談判進程。

他表示，中美關係是最為重要的雙邊關係，中美兩國領導人即將舉行會面不僅影響兩國關係，也會影響全球各項事務。

他說，中美目前面臨很多棘手問題和重大分歧，但依然有很多共同點，「現在是重新啟動和審視中美關係的機會，需要雙方有技巧地處理中美關係。」1060319

(中央社)