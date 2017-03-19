烘焙坊飄香 出產美味包子饅頭

磊質庇護式工房內的烘焙坊，出產吐司、饅頭、包子等食品，並製作多種口味，開放外界訂購。（莊旻靜攝）

烘焙坊均採手工製作，由院生在指導員陪同下，各司其職共同製成。（莊旻靜攝）

烘焙坊出產的饅頭、包子、吐司等，均採手工製作，由院生在指導員陪同下，各司其職共同製成。（莊旻靜攝）

時間一到，烘焙飄香，位在關西鎮馬武督山區的一處烘焙坊，每日出爐新鮮吐司、饅頭，有愛心企業定期會定期下單，讓這間附屬於磊質複合式庇護工房的烘焙坊，可以裡外兼顧。

烘焙坊的指導老師李翠琴原先是嘉義人，跟隨葉由根神父北上，一待就是32年，近年庇護工房成立烘焙坊，她也不辭辛苦，親自指點華光福利基金會照顧的院生，學習如何揉麵團、擺放內餡，讓人人都能各司其職，發揮在團隊中的作用。

烘焙坊每日出場的吐司、饅頭、包子，不僅提供給基金會、由根山居中的院生或居民，同時也開放訂購，李翠琴說，有些企業按照季節、時間下訂，讓烘焙坊有所進帳。

烘焙坊出產的產品多元，光是包子即有紅豆核桃、洋蔥肉包、梅干肉包等口味，還因應產季，在每年12月到2月推出酸菜肉包，饅頭更有桑葚、桂圓、紅豆捲、芋頭捲等，吐司則採用橄欖油，讓食用者降低身體負擔。

李翠琴除了擅長烘焙，也會帶領院生下田，親自耕耘有機蔬菜，面積長達一公頃，日日親自除草，顧內需有餘也兼外賣。磊質複合式庇護工房場長單福文指出，烘焙坊提供外訂，不過須提前致電預約，歡迎民眾團購，吃到健康與別出心裁的烘焙食品，若需下訂可電洽03-5478909。

(中時)